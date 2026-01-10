Dopo nove giorni di indagini e discussioni, Jacques Moretti è stato arrestato a Sion, sollevando preoccupazioni sulla gestione della procedura. La procuratrice Beatrice Pilloud ha coordinato l’operazione, che ha suscitato dibattiti sull’appropriatezza delle misure adottate. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e rischi legati alla fuga di video e informazioni sensibili.

Alla procuratrice di Sion Beatrice Pilloud sono serviti nove giorni e tante polemiche sull’eccessiva cautela dell’indagine, per arrestare Jacques Moretti. Il titolare, insieme alla moglie, del Constellation, il locale della strage di Capodanno a Crans-Montana, è stato posto in stato di fermo al termine dell’interrogatorio di ieri per «potenziale rischio di fuga». Jessica Moretti è stata posta ai domiciliari, con braccialetto elettronico, per consentirle di accudire il figlio di dieci mesi. Ma le sono stati ritirati i documenti e dovrà presentarsi ogni tre giorni negli uffici della polizia. Uscendo con i suoi avvocati dalla Procura del Canton Vallese, la donna ha rilasciato in lacrime una dichiarazione ai giornalisti: «I miei pensieri vanno alle vittime e a coloro che lottano, è una tragedia inimmaginabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Video spariti e rischio fuga. Crans, arresto per Moretti

Leggi anche: I Moretti e quelle foto e video del locale Le Constellation spariti dai social. «C’è il rischio di inquinamento delle prove»

Leggi anche: Strage Crans-Montana: Jessica Moretti parla (e piange) dopo l’arresto (VIDEO)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Video spariti e rischio fuga. Crans, arresto per Moretti; I Moretti e quelle foto e video del locale Le Constellation spariti dai social. «C'è il rischio di inquinamento delle prove; Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti titolare del Constellation. Ai domiciliari la moglie: “Chiedo scusa”; Crans-Montana: arrestato per pericolo di fuga Moretti, il titolare del bar. La moglie ai domiciliari.

I Moretti e quelle foto e video del locale Le Constellation spariti dai social. «C’è il rischio di inquinamento delle prove» - Le foto della ristrutturazione e le immagini delle serate non sono più in rete. msn.com