VIDEO | Mareggiate devastano il lungomare di Acquacalda | strade e case invase

Le mareggiate hanno nuovamente interessato il lungomare di Acquacalda, a Lipari, provocando ingenti danni a strade e abitazioni. Fin dal primo pomeriggio di ieri, le acque si sono abbattute con intensità, causando un quadro di danni e disagi. Questo evento si inserisce in un contesto di frequenti fenomeni meteorologici estremi che interessano la zona, richiedendo interventi e attenzioni specifiche.

Il lungomare di Acquacalda a Lipari è stato nuovamente devastato dalle mareggiate che, già dal primo pomeriggio di ieri, hanno colpito la zona con forza. Preoccupazione crescente si è registrata soprattutto nell'area del borgo di San Gaetano, dove il mare ha superato i confini della strada.

