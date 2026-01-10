VIDEO – Il Napoli è arrivato a Milano | accoglienza calorosa spunta la domanda a Conte

Il Napoli è giunto a Milano in vista della partita contro l’Inter. La squadra si sta preparando per una sfida importante, mentre l’attenzione si concentra sull’approccio di Conte e sulla strategia in campo. Un incontro che potrebbe avere ripercussioni significative nella classifica di Serie A.

Il Napoli è arrivato in quel di Milano. Gli azzurri si preparano per affrontare la sfida contro l’Inter, match cruciale per la squadra di Antonio Conte. Per il Napoli sarà fondamentale non perdere ulteriore terreno rispetto ai nerazzurri che ad oggi godono di un +4 sui partenopei. Inter-Napoli, l’arrivo a Milano degli azzurri. Come detto, proprio in questi minuti la squadra azzurra è arrivata in quel di Milano dove ad accogliere il pullman c’erano diversi tifosi che hanno voluto fin da subito far sentire affetto e calore alla squadra. Volti concentrati si sono visti al momento dell’arrivo, a testimonianza di quanto nell’ambiente ci sia grande consapevolezza dell’importanza legata all’impegno dei partenopei proprio in queste ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

