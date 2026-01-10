VIDEO Gomorra volti storici e giovani interpreti insieme all’anteprima della nuova serie

È arrivata l’anteprima della nuova serie di Gomorra, con la presenza di volti storici e giovani interpreti. Un’occasione per conoscere meglio i protagonisti e scoprire come si evolve questa storia, passando il testimone tra le figure che hanno reso famoso il racconto e le nuove generazioni di attori chiamati a interpretare gli antefatti. Un momento di confronto e approfondimento, senza eccesive aspettative o clamore mediatico.

Un passaggio di testimone tra chi ha reso questa storia nota in tutto il mondo e un gruppo di attori giovanissimi chiamati a misurarsi con gli antefatti della serie. Il photocall di ' Gomorra – Le Origini ' ci appare così: un incontro-confronto tra generazioni, più che una semplice operazione di continuità. L'anteprima partenopea, l'incontro in sala con il pubblico, hanno restituito l'immagine di un progetto pienamente consapevole del proprio peso. Una serie che avverte la responsabilità di un'eredità importante, ma che allo stesso tempo prova a percorrere una strada autonoma.

