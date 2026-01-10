VIDEO | Gaslini primo ospedale d' Italia ad accogliere la fiamma olimpica

L’Istituto Giannina Gaslini è stato il primo ospedale in Italia a ospitare una tappa della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Questa mattina, l’evento ha rappresentato un momento di condivisione e di memoria, sottolineando l’importanza dello sport e del coinvolgimento della comunità. La presenza della fiamma presso il Gaslini testimonia l’impegno del paese nel promuovere valori di inclusione e solidarietà.

Questa mattina l'Istituto Giannina Gaslini ha ospitato una tappa del viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. La Fondazione ha scelto il Gaslini - primo ospedale in Italia - come tappa simbolica nella giornata del 10 gennaio, riconoscendone il valore come realtà di riferimento.

Questa mattina l'Istituto Giannina Gaslini ha ospitato una tappa del viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

GENOVA, ESEGUITO AL GASLINI IL PRIMO INTERVENTO IN ITALIA PER UNA MALFORMAZIONE OCULARE Al Gaslini di Genova è stato realizzato un intervento mai eseguito prima in Italia su un bambino di due anni con una gravissima malformazione ocul - facebook.com facebook

