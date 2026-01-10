VIDEO | Gaslini primo ospedale d' Italia ad accogliere la fiamma olimpica

L’Istituto Giannina Gaslini è stato il primo ospedale in Italia a ospitare una tappa della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Questa mattina, l’evento ha rappresentato un momento di condivisione e di memoria, sottolineando l’importanza dello sport e del coinvolgimento della comunità. La presenza della fiamma presso il Gaslini testimonia l’impegno del paese nel promuovere valori di inclusione e solidarietà.

Questa mattina l’Istituto Giannina Gaslini ha ospitato una tappa del viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. La Fondazione ha scelto il Gaslini - primo ospedale in Italia - come tappa simbolica nella giornata del 10 gennaio, riconoscendone il valore come realtà di riferimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

