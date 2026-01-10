Video fake con l’intelligenza artificiale | si rischia il carcere sino a 5 anni

L’uso dell’intelligenza artificiale per creare video falsi sta diventando una preoccupazione crescente. Il Garante per la privacy ha rafforzato le misure, evidenziando come foto e registrazioni vocali diffuse sui social possano essere utilizzate per realizzare documenti contraffatti. Questi rischi possono compromettere la reputazione delle persone e comportano sanzioni penali fino a cinque anni di carcere.

