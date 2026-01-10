Video fake con l’intelligenza artificiale | si rischia il carcere sino a 5 anni
L’uso dell’intelligenza artificiale per creare video falsi sta diventando una preoccupazione crescente. Il Garante per la privacy ha rafforzato le misure, evidenziando come foto e registrazioni vocali diffuse sui social possano essere utilizzate per realizzare documenti contraffatti. Questi rischi possono compromettere la reputazione delle persone e comportano sanzioni penali fino a cinque anni di carcere.
Stretta del Garante, foto e vocali diffusi sui social diventano la materia prima per documenti contraffatti che possono distruggere la reputazione di una persona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Smartphone, fake news e intelligenza artificiale: al via un corso gratuito con il progetto "Digitale facile"
Leggi anche: Foto fake generate con l’intelligenza artificiale, un libro spiega come fare a riconoscerle
Il video fake del messaggio di Papa Leone XIV al Burkina Faso creato con l’intelligenza artificiale - Sta circolando online un video realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale in cui Papa Leone XIV sembrerebbe rivolgersi direttamente al presidente del Burkina Faso, Ibrahim Traoré. blitzquotidiano.it
Marisa Laurito: «Pubblicità false, non promuovo prodotti dimagranti» L’attrice napoletana: «Il mio nome e la mia immagine usati senza autorizzazione». I messaggi fake realizzati con l’intelligenza artificiale - facebook.com facebook
Bologna, Fratelli d'Italia usa l'intelligenza artificiale e una foto-fake sui disagi della neve in città e scatta la protesta: «Propaganda con falsità» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.