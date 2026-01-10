Vicenza studentessa investita dal bus mentre aspetta alla fermata amputata la gamba sinistra

Una studentessa di 15 anni di Vicenza è stata investita da un autobus mentre era alla fermata. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive e i medici hanno eseguito un intervento chirurgico per amputarle la gamba sinistra, cercando di salvare la vita. Continueremo a monitorare gli sviluppi e fornire aggiornamenti sulle sue condizioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le condizioni peggiorano, decisivo l’intervento chirurgico. Le condizioni della studentessa di 15 anni dell’istituto Umberto Masotto di Vicenza si sono aggravate nelle ore successive all’incidente e i medici sono stati costretti a un intervento drastico: amputazione della gamba sinistra per salvarle la vita. La ragazza, residente a Longare, era stata travolta da un autobus Svt all’uscita da scuola mentre attendeva il mezzo per tornare a casa. Travolta alla fermata insieme a un compagno. L’incidente è avvenuto giovedì 8 gennaio davanti all’ingresso dell’istituto Masotto, proprio alla fermata dei bus. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vicenza, studentessa investita dal bus mentre aspetta alla fermata, amputata la gamba sinistra Leggi anche: Due studenti travolti dal bus davanti scuola, amputata la gamba a una 14enne: “Incastrata sotto le ruote” Leggi anche: Morena Giangrande, gamba amputata dopo essere stata investita a Napoli: condannato a 3 anni il pirata della strada Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vicenza, bus travolge due alunni di fronte a scuola: amputata la gamba a una 15enne; Noventa, due studenti investiti dal bus. Amputata la gamba a una 14enne; Studentessa 14enne investita dal bus fuori dalla scuola, amputata parte della gamba schiacciata dalle ruote del mezzo; Ragazza travolta dall'autobus Svt ancora grave. Il sindacato di base: Conducenti soli a gestire criticità. Amputata la gamba alla studentessa travolta nel Vicentino: indagato per lesioni l’autista del bus di linea - Investita giovedì 8 gennaio con un compagno di classe davanti all'istituto Masotto, era rimasta incastrata fra le ruote. msn.com

Travolta dall'autobus mentre aspetta in fermata fuori scuola, perde la gamba a 15 anni: indagato l'autista - La ragazza stava attendendo insieme a un compagno il mezzo che l'avrebbe riportata a casa, quando è stata schiacciata dalle ruote posteriori del pullman. today.it

Vicenza, due ragazzi investiti dal bus all'uscita di scuola: amputata la gamba a una 15enne - Due compagni di classe sono stati investiti da un autobus all'uscita di scuola e le condizioni gravi della ragazza, di 15 anni, hanno portato i medici a decidere di amputarle una gamba. adnkronos.com

Buone notizie per studenti e studentesse: ha aperto la mensa universitaria in viale Trissino. Un servizio atteso da anni che migliora la vita studentesca e rafforza la visione: fare di #Vicenza una vera città universitaria. Ora al lavoro per garantire nuovi spazi e all x.com

La nuova mensa ESU a Vicenza Da oggi 7 gennaio è attiva la nuova mensa @Esu da 250 posti per le studentesse e gli studenti che frequentano i corsi con sede a Vicenza. La struttura è stata messa a disposizione dalla Fondazione Studi Universitari e si tr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.