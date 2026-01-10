Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 16 | 25

Viabilità Roma e Lazio, aggiornamento del 10 gennaio 2026 alle 16:25. La viabilità sulle principali arterie è attualmente scorrevole, ma si segnala un’allerta meteo gialla per vento forte e nevicate su alcune zone del territorio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di dotarsi di pneumatici invernali o catene da neve, in conformità con le norme obbligatorie fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza durante gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento il traffico scorrevole sulle principali strade prestare attenzione allerta meteo gialla per vento diramata per la giornata di oggi Si prevedono sul Lazio 20 di burrasca dai quadranti occidentali con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri mareggiate lungo le coste esposte bacini costieri del Nord bacini di Roma e bacini costieri del Sud diramata anche l'allerta meteo per neve e ghiaccio segnaliamo neve nella zona degli altri Piani di Arcinazzo e sulle località sciistiche di Campocatino e Campo Staffi Sul valico di forca d'acero tra la strada regionale 666 di Sora è il comune di Opi nel Reatino a Borgorose sulla salto cicolana e sulle strade per il Terminillo sia da Rieti che da leonessa in zona neve anche sulla Salaria nei territori tra Amatrice e accumoli ci spostiamo nel viterbese nevica territori dei comuni di Latera e di San Lorenzo nella zona del lago di Vico San Rocco e San Martino al Cimino prestare attenzione e Ricordiamo anche l'obbligo di dotazione invernale con pneumatici invernali o catene da neve a bordo da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un Nicolò fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade in estate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

