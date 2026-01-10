Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 gennaio 2026 alle 13:25. Traffico intenso sull’A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città, con rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Ardeatina e Tuscolana. Rallentamenti anche su via Appia, Casilina e Cassia, con condizioni influenzate dalle nevicate in corso. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino alle 21 e l’attenzione alla

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo su via Appia si sta in fila nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia su via Casilina rallentamenti nei due sensi tra Torrenova e finocchio su via Cassia code a tratti tra Olgiate e Tomba di Nerone In entrambe le direzioni consigliamo di prestare attenzione a causa delle nevicate in corso visto l'allerta meteo di oggi per neve e ghiaccio ricordiamo l'obbligo di dotazione invernale con pneumatici invernali o catene da neve a bordo con chiusura fino alle 21 di questa sera previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS e Trenitalia garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria dalle 18 alle 21 maggiori informazioni sul nostro sito alla una dedicata Da Giorgia lonza e assali ipomobilità è tutto grazie per l'ascolto chi lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 13:25

