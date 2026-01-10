Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 09 | 40

Questa comunicazione fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alle condizioni di traffico e alle eventuali criticità dovute alle condizioni meteorologiche. Si segnalano rallentamenti e chiusure temporanee in alcune tratte, dovute a nevicate e vento forte, con consigli sulla prudenza alla guida. Per informazioni dettagliate e aggiornamenti costanti, si invita a consultare il sito ufficiale di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la 24 Roma Teramo dove a causa di nevischio ti rallenta tra il bivio per la 25 e Carsoli nei due sensi di marcia sul tratto Urbano della A24 circolazione regolare tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro a seguito di un colore ha rimosso ci spostiamo sulla Salaria code qui per traffico intenso In entrambe le direzioni e l'altezza di Monterotondo Scalo su via Tuscolana code a tratti tra Rocca Priora e Casale tagliente in entrambi i sensi di Andiamo su via dei Laghi rallentamenti tra Belvedere Nemi nelle due direzioni consigliamo prudenza alla guida per le condizioni meteo diramata Infatti dalla protezione civile della nostra regione l'allerta meteo sul Lazio precipitazioni sparse con nevicate al di sopra dei 1000 metri sui settori appenninici previsti Inoltre venti di burrasca dai quadranti occidentali è proprio a causa del maltempo laziomar informa che nella giornata oggi e di domani 11 gennaio sono soppresse alcune cozze i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità siamo in chiusura fino alle 21 di questa sera previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 maggiori informazioni sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia Alonzo e ASL mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:40

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle ... romadailynews.it