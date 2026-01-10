Via Valdemone mancato ritiro dei rifiuti

A seguito di venti intensi, via Valdemone, nel tratto vicino al civico 31, si presenta con rifiuti ancora presenti, poiché il ritiro programmato da mercoledì non è stato ancora effettuato. La situazione evidenzia l’importanza di un regolare servizio di raccolta e di una corretta gestione dei rifiuti, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Restano da capire le cause del ritardo e le eventuali soluzioni per garantire il servizio in modo puntuale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.