Via Valdemone mancato ritiro dei rifiuti
A seguito di venti intensi, via Valdemone, nel tratto vicino al civico 31, si presenta con rifiuti ancora presenti, poiché il ritiro programmato da mercoledì non è stato ancora effettuato. La situazione evidenzia l’importanza di un regolare servizio di raccolta e di una corretta gestione dei rifiuti, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Restano da capire le cause del ritardo e le eventuali soluzioni per garantire il servizio in modo puntuale.
Dopo venti minuti di vento forte ecco come si presente la via Valdemone all’altezza del civico 31 considerato che i rifiuti non vengono ritirati da mercoledì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
