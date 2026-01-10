Via Unità d’Italia traffico limitato per lavori alla rete idrica

Il Comune di Agrigento ha annunciato una limitazione temporanea al traffico in via Unità d’Italia, all’altezza del civico 8, a causa di lavori urgenti sulla rete idrica. L’intervento, disposto dal settore Lavori pubblici, è finalizzato a garantire la sicurezza e il ripristino del servizio idrico. Si consiglia di adottare percorsi alternativi durante il periodo di intervento.

