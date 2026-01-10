Via Unità d’Italia traffico limitato per lavori alla rete idrica
Il Comune di Agrigento ha annunciato una limitazione temporanea al traffico in via Unità d’Italia, all’altezza del civico 8, a causa di lavori urgenti sulla rete idrica. L’intervento, disposto dal settore Lavori pubblici, è finalizzato a garantire la sicurezza e il ripristino del servizio idrico. Si consiglia di adottare percorsi alternativi durante il periodo di intervento.
Il dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Agrigento, Alberto Avenia, ha firmato un’ordinanza che dispone la limitazione temporanea del traffico in via Unità d’Italia, all’altezza del civico 8, per consentire un intervento urgente di riparazione alla rete idrica. I lavori, richiesti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Porrettana, lavori alla rete idrica: stop al traffico
Leggi anche: Viabilità, lavori per l’efficientamento della rete idrica: un tratto di viale Sardegna sarà chiuso al traffico
L’Italia al momento del voto si è unita al fronte dei favorevoli con Germania, Paesi Bassi, Spagna e ai Paesi scandinavi - facebook.com facebook
Controstoria della bandiera dell’Italia unita x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.