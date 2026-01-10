Vi svelo come i Testimoni di Geova di Firenze fanno convertire le persone

Da firenzetoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa puntata di FirenzeToday esploriamo come i Testimoni di Geova di Firenze interagiscono con le persone. Attraverso un approfondimento, analizziamo le metodologie e le strategie adottate dal movimento per presentarsi e condividere i propri valori. Un’occasione per comprendere meglio un fenomeno presente nel territorio fiorentino, senza giudizi o pregiudizi, ma con uno sguardo critico e informato.

Terzo approfondimento di FirenzeToday dedicato all'universo dei Testimoni di Geova fiorentini. Oggi focus sulle tecniche di avvicinamento del movimento. Per chi se le fosse perse ecco la prima puntata e la seconda.I momenti di culto per i Testimoni di Geova sono due a settimana e si chiamano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Immobili e terreni (esentasse): ecco il cospicuo patrimonio dei Testimoni di Geova a Firenze

Leggi anche: Replica all'inchiesta sui Testimoni di Geova

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vi svelo come i Testimoni di Geova di Firenze fanno convertire le persone.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.