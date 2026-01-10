vi racconto la diplomazia parlamentare tra italia e taiwan parla loperfido

La diplomazia tra Italia e Taiwan si distingue per l’approccio rispettoso e attento alle norme internazionali. Parla Loperfido, che evidenzia come i partner taiwanesi prestino particolare attenzione alla tutela della proprietà intellettuale, differenziandosi da altri attori. Questa relazione si basa su principi di trasparenza e rispetto reciproco, consolidando un legame che va oltre gli aspetti economici e politici, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi.

Avere a che fare con partner taiwanesi è significativo perché fanno ben attenzione a rispettare la proprietà intellettuale, a differenza dei cinesi. È questo uno dei motivi più significativi, accanto alla postura occidentale di difesa di Taipei dagli attacchi alla sua sovranità territoriale, per cui lo sforzo posto in essere dal governo italiano per rafforzare le relazioni con Taiwan prosegue senza sosta. Il prossimo passo si ritrova alla voce diplomazia parlamentare, per incrementare le collaborazioni fra università, parchi scientifici e imprese. In queste ore una delegazione dell’associazione parlamentare di amicizia fra i due Paesi è in visita a Taiwan al fine di consolidare i rapporti politici, industriali ed economici. 🔗 Leggi su Formiche.net

