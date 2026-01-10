Ieri a San Marino si è svolto un incontro tra il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, e la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli. Al centro della discussione, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, con particolare attenzione alle questioni dei frontalieri e del sistema fiscale. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto su temi di rilevanza economica e fiscale tra i due paesi.

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino è stata al centro dell’incontro avvenuto ieri a San Marino tra il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti e la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli. Al centro del colloquio, lo stato dell’arte dei rapporti tra i due Paesi, con particolare riferimento alle dinamiche che interessano i lavoratori e i pensionati frontalieri e alle recenti evoluzioni normative. Un incontro nel quale ha avuto un peso non da poco anche il colloquio telefonico con il viceministro dell’Economia e delle Finanze italiano, Maurizio Leo. "Nel corso della conversazione – fanno sapere dalla segreteria di Stato – l’esponente del governo Meloni ha ufficializzato la propria volontà di recarsi prossimamente in visita ufficiale sul Titano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vertice sul Titano tra Spinelli e Gatti. Frontalieri e fisco, il tema è caldo

Leggi anche: Natale da favola sul Titano tra elfi, trampolieri, clown

Leggi anche: Per il Titano è tempo di bilanci. Gatti: "Disavanzo di 36 milioni"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vertice sul Titano tra Spinelli e Gatti. Frontalieri e fisco, il tema è caldo; Vertice a Palazzo Begni tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli. Confermata la visita sul Titano del Viceministro Maurizio Leo; Rapporti bilaterali: vertice a Palazzo Begni tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli.

Rapporti Bilaterali San Marino-Italia - Confermata la visita sul Titano del Viceministro Maurizio Leo Si è tenuto questa mattina a Palazzo Begni un incontro istituzion ... 2duerighe.com