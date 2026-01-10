Vergognatevi Charlie Hebdo nella bufera per la vignetta su Crans-Montana

Charlie Hebdo si trova al centro di nuove polemiche dopo la pubblicazione di una vignetta riguardante la tragedia di Crans-Montana. La scelta editoriale ha suscitato forti reazioni online, riaccendendo il dibattito sulla libertà di stampa e i limiti della satira. La vicenda mette in evidenza come temi sensibili possano dividersi, richiedendo sempre un equilibrio tra libertà di espressione e rispetto delle vittime.

Charlie Hebdo nuovamente tra le polemiche: la vignetta pubblicata dal settimanale satirico francese sulla strage di Crans-Montana ha sollevato un polverone in rete. Il settimanale satirico francese ha dedicato la sua vignetta del giorno alla tragedia avvenuta a Capodanno, dove un incendio nel bar Le Constellation ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei giovani italiani. Firmato dal fumettista Salch e diffuso ieri sui profili social della rivista, il disegno mostra due personaggi in stile caricaturale raffigurati come sciatori. Sopra l'immagine compare la scritta "Les brulés font du skì" e, nella parte inferiore, "La comédie de l'année".

