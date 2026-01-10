Ventunesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano piega l’Efes in rimonta

Nella ventunesima giornata di Eurolega 2025/26, l’Olimpia Milano ha conquistato l’undicesima vittoria del torneo, superando in rimonta l’Efes con il punteggio di 84-74. La partita ha evidenziato l’equilibrio tra le due squadre, con Milano che ha saputo recuperare nel corso dell'incontro, consolidando la propria posizione nella fase regolare della competizione.

Nella ventunesima giornata basket Eurolega 202526 l'Olimpia trova l'undicesima vittoria continentale battendo in rimonta l'Efes per 84-74. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, i meneghini riescono a ribaltare il risultato nella ripresa grazie al solito Brooks, autore di 31 punti. VENTUNESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: OLIMPIA MILANO-EFES 84-74 Vittoria importante dei meneghini che si lanciano così all'inseguimento dei playoff. Nel primo periodo Milano ha le polveri bagnate, consentendo ai turchi di andare via, chiudendo il primo quarto sul 27-16. Immediata la reazione dei padroni di casa, grazie a Leday e Brooks, che inizia a carburare.

EuroLeague, report infortuni 21° Round: tutti gli assenti del 9 gennaio - Siamo alla ventunesima giornata di EuroLeague Basketball che si svolge nei giorni giovedì 8 e venerdì 9 gennaio 2026. pianetabasket.com

Basket, Virtus Bologna e Olimpia Milano puntano al bis settimanale in Eurolega con Panathinaikos Atene ed Efes Istanbul - A poco più di 48 ore dal primo impegno settimanale in Eurolega, Virtus Bologna ed Olimpia Milano tornano nuovamente in campo tra oggi e domani per la ... oasport.it

Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos 96-89: gli highlights

