Vento in quota sole ovunque | weekend da cartolina in Trentino

Il fine settimana in Trentino si presenta con condizioni meteorologiche favorevoli, grazie a venti in quota e un clima soleggiato. Queste condizioni offrono ottime opportunità per attività all'aperto e scoperte nel territorio. Un momento ideale per esplorare le bellezze naturali della zona, approfittando di giornate serene e temperature miti. Un’occasione per vivere il Trentino in modo tranquillo e rilassante, senza particolari criticità meteorologiche.

Il fine settimana in Trentino si annuncia nel complesso favorevole, soprattutto per chi ha in programma attività all'aperto. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con il passaggio di nubi alte o medio-alte che non comprometteranno l'illuminazione. Nel corso della giornata si farà però.

MALTEMPO IN CAMPANIA, TRA MAREGGIATE, GRANDINE E NEVE IN QUOTA - Cancellati i collegamenti marittimi con le isole del Golfo per il forte vento - facebook.com facebook

+++ #MALTEMPO #CALABRIA, SITUAZIONE DRAMMATICA PER VENTO E MAREGGIATE. LA #NEVE SCENDE A BASSA QUOTA, INIZIA UNA NOTTE TERRIBILE | DATI e VIDEO LIVE x.com

