Venezuela scarcerato Laverde | è il coordinatore giovani del partito di Machado

In Venezuela, Virgilio Laverde, coordinatore giovanile di Vente Venezuela nello Stato di Bolívar, è stato recentemente scarcerato. Laverde, figura di spicco dell'opposizione, fa parte della piattaforma politica guidata da Maria Corina Machado. La sua liberazione rappresenta un episodio rilevante nel contesto politico e sociale del paese, evidenziando le dinamiche tra l’opposizione e le autorità venezuelane.

L'opposizione in Venezuela ha confermato la scarcerazione di Virgilio Laverde, coordinatore giovanile nello Stato di Bolívar di Vente Venezuela, la piattaforma politica guidata da Maria Corina Machado. A rendere nota la liberazione è stato direttamente il comitato di Vente Venezuela, che in un messaggio pubblico ha confermato l'uscita dal carcere dell'attivista. Nel post si sottolinea come Laverde "non avrebbe mai dovuto finire dietro le sbarre", ribadendo la natura politica della sua detenzione. Il movimento di opposizione ha inoltre chiesto la piena libertà di tutti i prigionieri politici ancora detenuti nel Paese. #Venezuela: l'8 gennaio le autorità hanno scarcerato un limitato numero di persone detenute arbitrariamente. Secondo le organizzazioni locali della società civile, sono circa 1000 le persone attualmente private della loro libertà per motivi politici. Il giornalista e politico Biagio Pilieri, cittadino italiano con doppio passaporto italo-venezuelano, è stato liberato a Caracas dopo oltre un anno e quattro mesi di detenzione. Insieme a lui è stato scarcerato anche Enrique Márquez, ex candidato dell'opposizione.

