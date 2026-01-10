Venezuela Rodriguez conferma negoziati su ambasciate | Per ribadire condanna agli Usa

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confermato i negoziati con gli Stati Uniti per la riapertura delle ambasciate. Questi incontri mirano anche a ribadire la condanna dell'intervento militare statunitense che ha portato alla detenzione del presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores, segnando un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

(Adnkronos) – La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confermato i negoziati con le autorità statunitensi per la riapertura delle rispettive ambasciate, definendoli uno strumento per "ribadire la condanna" dell'intervento militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores. "Qual è l'obiettivo" di esplorare canali per .

