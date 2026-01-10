Venezuela, oggi le piazze dei ProMad per cacciare il governo Meloni.

Oggi in Italia si svolgono manifestazioni delle piazze ProMad, organizzate dalla sinistra radicale. Le proteste mirano a contestare l'intervento statunitense che ha contribuito alla caduta del regime di Nicolás Maduro in Venezuela e al suo arresto. Le iniziative si svolgono in diverse città e rappresentano un momento di confronto su questioni di politica internazionale e sovranità.

Oggi sono state convocate le piazze ProMad: ci sono appuntamenti in tutta Italia contro l'intervento Usa che ha portato alla caduta del regime di Nicolas Maduro e al suo arresto, convocate dalla sinistra radicale extraparlamentare che fino a pochi giorni fa si stracciava le vesti per la Palestina. Le sigle sono sempre quelle, c'è poco da dire: Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, Osa, Usb. A loro si accodano poi i collettivi comunisti delle scuole, i movimenti antagonisti e pure quelli per la Palestina, che hanno bisogno di continuare ad avere i riflettori accesi. Roma e Milano saranno le piazze maggiormente attenzionate, insieme a tutte quelle in cui è presente un consolato americano: l'obiettivo dei manifestanti è quello di raggiungerlo ma troveranno il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e a quel punto non è escluso che si verifichino scontri o guerriglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

