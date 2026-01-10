Le carceri del Venezuela sono teatro di gravi violazioni dei diritti umani, con testimonianze di torture, stupri e condizioni di caldo insopportabili. La situazione resta critica e richiede attenzione internazionale. In questo contesto, le parole di chi ha vissuto l’esperienza nelle prigioni evidenziano la resistenza e la speranza di chi lotta per la dignità, nonostante le condizioni oppressive.

Roma. 10 gennaio 2026 – “La forza nella fede e il ricordo di tutti coloro che sono morti difendendo i diritti umani mi hanno tenuto attaccato alla vita. Ho perso quattro anni in carcere e nessuno mi potrà restituire questo tempo”. Il dissidente venezuelano Lorent Saleh, 37 anni, ex prigioniero delle carceri chaviste, oggi si trova in esilio in Spagna dove ha trovato rifugio a seguito di una mobilitazione internazionale che lo ha portato anche a essere insignito nel 2017 del Premio Sakharov dal Parlamento Europeo. Saleh, il leader Maduro è stato catturato e sarà processato a New York con l’accusa, tra le altre, di narcotraffico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venezuela, l’inferno nelle carceri del regime: “Torture, stupri e caldo asfissiante”

