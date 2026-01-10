Venezuela | a Roma corteo per liberazione Maduro in centinaia verso Ambasciata Usa

A Roma si sta svolgendo un corteo di diverse centinaia di persone, con uno striscione che esprime solidarietà al Venezuela e protesta contro l'intervento degli Stati Uniti e la detenzione di Nicolás Maduro. L’evento si concentra sulla richiesta di rispetto della sovranità venezuelana e si inserisce nel dibattito internazionale sulle questioni politiche e di intervento nel paese sudamericano.

In questo momento, a Roma, si sta svolgendo un corteo caratterizzato dallo striscione "Giu' le mani dal Venezuela, contro imperialismo e sionismo", che si oppone fermamente all'intervento degli Stati Uniti in Venezuela e alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Gli attivisti presenti in piazza chiedono con urgenza "l'immediato rilascio" del leader venezuelano. Alla manifestazione partecipano centinaia di persone, unite in un'iniziativa organizzata da sindacati di base, associazioni e movimenti, tra cui Potere al Popolo, Usb, Movimento Studenti Palestinesi, Arci Roma e Rete dei Comunisti. Il corteo è partito da piazza dell'Esquilino e si dirige verso l'Ambasciata degli Stati Uniti, situata in via Vittorio Veneto.

Venezuela, dall'Esquilino il corteo diretto verso l'Ambasciata degli Stati Uniti - Il corteo, organizzato da sindacati di base, associazioni e movimenti tra i quali Potere al Popolo, Usb, Movimento studenti palestinesi, Arci Roma e Rete dei Comunisti ... roma.corriere.it

A Roma e Milano sfilano i proPal e i pro-Maduro, il corteo della Capitale verso l'Ambasciata Usa - Nella Capitale, un migliaio di persone, convocate da varie sigle, chiedono la liberazione del presidente cha ... msn.com

USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. . Roma Contro l'intervento USA IN #venezuela e il sequestro del presidente #Maduro Corteo a Roma e mobilitazioni in 29 città italiane Perché USB scende in piazza - facebook.com facebook

Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, x.com

