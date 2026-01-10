Veneto confermata la gratuità dei trasporti ferroviari per il personale militare

La Regione Veneto ha annunciato la conferma della gratuità del trasporto ferroviario locale per il personale militare. Questa misura, già in corso, continuerà a offrire un servizio gratuito ai membri delle Forze Armate, contribuendo a migliorare la mobilità e semplificare gli spostamenti quotidiani. La decisione è stata accolta positivamente dall’USIM, che ha sottolineato l’importanza di sostenere il personale militare nelle loro esigenze di trasporto.

La Regione Veneto ha confermato la prosecuzione della sperimentazione che garantisce la gratuità del trasporto pubblico locale su ferro per il personale delle Forze Armate, misura accolta con soddisfazione dall'USIM – Unione Sindacale Italiana Marina. Avviata con la D.G.R. n. 1223 del 22 ottobre 2024, l'iniziativa consente a militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica operanti sul territorio regionale di utilizzare gratuitamente i servizi ferroviari regionali. La misura rappresenta un concreto strumento di welfare e di sostegno al reddito per il personale militare, spesso soggetto a turnazioni impegnative e mobilità obbligata.

