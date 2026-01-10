Vandalismi di Capodanno a Boretto denunciati tredici ragazzini

A Boretto, nel Reggiano, sono stati individuati tredici minorenni ritenuti responsabili di atti vandalici verificatisi durante la notte di Capodanno. Le autorità hanno avviato le procedure per le eventuali azioni legali. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si impegna a mantenere il rispetto e la tutela degli spazi pubblici.

Boretto (Reggio Emilia), 10 gennaio 2026 – Sono stati identificati i presunti autori di una serie di vandalismi avvenuti la notte di Capodanno a Boretto. Tredici ragazzini, con età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento aggravato in concorso alla Procura del tribunale dei minori di Bologna. Grazie alle immagini della videosorveglianza si è risaliti a loro per quanto riguarda danneggiamenti avvenuti nel paese rivierasco mentre si stava festeggiando l'arrivo dell'anno nuovo. Il gruppetto di vandali avrebbe prelevato pezzi di una recinzione metallica da un cantiere per poi scagliarli contro uno scuolabus, frantumando un finestrino.

