Vandali hanno danneggiato la tensostruttura comunale, un'area dedicata al calcio e alle attività sportive giovanili. L’intervento di vandalismo ha causato ingenti danni alla struttura, compromettendone l’uso e il funzionamento. La comunità si trova a dover fronteggiare le conseguenze di un episodio che ha coinvolto l’intero paese, evidenziando l’importanza di tutela e rispetto degli spazi pubblici.

La tensostruttura comunale destinata al calcio e allo sport giovanile è stata trovata gravemente danneggiata. A fare la scoperta gli addetti ai lavori, che hanno rinvenuto il tendone deliberatamente tagliato e gli spazi interni pieni di mozziconi, bottiglie di birra e rifiuti sparsi. Un episodio che ha fatto scattare l’allarme e la dura presa di posizione dell’Amministrazione comunale. "Inaccettabile e intollerabile", ha sottolineato l’assessore e consigliere delegato alla Sicurezza Antonio Aiello, rimarcando come non si tratti di una bravata o di uno scherzo di cattivo gusto ma di un vero e proprio atto di vandalismo ai danni di un bene pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandali nell’impianto sportivo: danneggiata la tensostruttura: "Hanno colpito l’intero paese"

Palestra presa di mira dai vandali, muri danneggiati da sassi e petardi, quadro elettrico distrutto. Danni per 10 mila euro: "Gesto grave, colpisce tutta la comunità” - E' successo nella frazione di Smarano e a denunciarlo è l'Amministrazione di Predaia guidata dalla sindaca Giuliana Cova. ildolomiti.it