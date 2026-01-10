Vandali nell’impianto sportivo | danneggiata la tensostruttura | Hanno colpito l’intero paese
Vandali hanno danneggiato la tensostruttura comunale, un'area dedicata al calcio e alle attività sportive giovanili. L’intervento di vandalismo ha causato ingenti danni alla struttura, compromettendone l’uso e il funzionamento. La comunità si trova a dover fronteggiare le conseguenze di un episodio che ha coinvolto l’intero paese, evidenziando l’importanza di tutela e rispetto degli spazi pubblici.
La tensostruttura comunale destinata al calcio e allo sport giovanile è stata trovata gravemente danneggiata. A fare la scoperta gli addetti ai lavori, che hanno rinvenuto il tendone deliberatamente tagliato e gli spazi interni pieni di mozziconi, bottiglie di birra e rifiuti sparsi. Un episodio che ha fatto scattare l’allarme e la dura presa di posizione dell’Amministrazione comunale. "Inaccettabile e intollerabile", ha sottolineato l’assessore e consigliere delegato alla Sicurezza Antonio Aiello, rimarcando come non si tratti di una bravata o di uno scherzo di cattivo gusto ma di un vero e proprio atto di vandalismo ai danni di un bene pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
