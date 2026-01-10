Vandali in azione a Scafati | danneggiata la vetrina di un bazar in centro
A Scafati, si registra un nuovo episodio di vandalismo nel centro cittadino. Alcuni ignoti hanno infatti mandato in frantumi la vetrina di un bazar, presumibilmente con l’uso di sassate. L’episodio si inserisce in un contesto di episodi simili che hanno interessato la zona, creando preoccupazione tra i commercianti e i residenti. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e ripristinare la sicurezza nel quartiere.
Vandali di nuovo in azione, a Scafati: ignoti, infatti, hanno danneggiato la vetrina di un bazar del centro, presumibilmente a sassate. Amareggiato il titolare per il grave danno subito e per la tensione che da giorni aleggia nella zona, dove si sono registrati diversi casi analoghi. Accertamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
