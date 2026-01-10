Vandali in azione a Scafati | danneggiata la vetrina di un bazar in centro

A Scafati, si registra un nuovo episodio di vandalismo nel centro cittadino. Alcuni ignoti hanno infatti mandato in frantumi la vetrina di un bazar, presumibilmente con l’uso di sassate. L’episodio si inserisce in un contesto di episodi simili che hanno interessato la zona, creando preoccupazione tra i commercianti e i residenti. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e ripristinare la sicurezza nel quartiere.

