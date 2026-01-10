Valsa Savignano che colpo | arriva Simone Gozzi

Il Valsa Savignano rinforza la propria rosa con l’esperto difensore Simone Gozzi, ex bandiera del Modena. A 39 anni, Gozzi torna in campo dopo una pausa di sei mesi, portando con sé esperienza e qualità al servizio della squadra gialloverde. L’obiettivo è consolidare la posizione in zona playoff nel campionato di Prima D, rafforzando il reparto difensivo con un calciatore di livello e caratura professionale.

Il mercato dei dilettanti regala un super colpo. Il Valsa Savignano, dopo l’arrivo a centrocampo dalla D del 2006 Acatullo, ha sistemato la difesa con Simone Gozzi, ex bandiera del Modena che dopo 6 mesi di stop dall’ultima stagione in Eccellenza al Terre di Castelli a 39 anni torna in campo portando esperienza e qualità al servizio dei gialloverdi, in lotta per un posto playoff in Prima "D". Un colpo grosso per il ds Massimo Bettuzzi e il dg Marco Fiorini, con una duplice valenza, visto che Gozzi oltre a mettersi al servizio di mister Consoli allenerà anche una squadra dell’attività di base del Valsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valsa Savignano, che colpo: arriva Simone Gozzi Leggi anche: CALCIO DILETTANTI. Valsa Savignano. Ufficiale Consoli Leggi anche: Colpo in Serie A, Simone Inzaghi rinforza così l’Al-Hilal: arriva subito La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Valsa Savignano, che colpo: arriva Simone Gozzi; Dilettanti – Mercato – Valsa Savignano, che colpo: preso Acatullo; Dilettanti – Mercato – Valsa Savignano, rinforzo di spessore in difesa: arriva Simone Gozzi; Dilettanti. Valsa Savignano, che colpo: arriva Simone Gozzi - Il Valsa Savignano, dopo l’arrivo a centrocampo dalla D del 2006 ... ilrestodelcarlino.it

#Dilettanti - Mercato - Valsa #Savignano, che colpo: preso #Acatullo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.