Valmadrera premia Croce Rossa Centro Farmaceutico Missionario e Il tempo di dare
La Conferenza dei Capigruppo del Comune di Valmadrera ha deciso all’unanimità di assegnare le civiche benemerenze 2026 a tre realtà locali: Croce Rossa, Centro Farmaceutico Missionario e “Il tempo di dare”. Queste organizzazioni si sono distinte negli anni per il loro impegno e dedizione nel supporto alle persone più fragili, rappresentando un esempio di servizio e solidarietà sul territorio.
La Conferenza dei Capigruppo del Comune di Valmadrera ha deciso all'unanimità di attribuire le civiche benemerenze 2026 a tre realtà che da anni operano sul territorio con dedizione e spirito di servizio verso le persone più fragili. Il sindaco Cesare Colombo, insieme ai capigruppo Francesca Leto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: La Croce Rossa premia il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi per l’impegno solidale
Leggi anche: La Croce Rossa cerca autisti soccorritori a tempo pieno, ecco il bando
Valmadrera premia Croce Rossa, Centro Farmaceutico Missionario e "Il tempo di dare" - La cerimonia per la consegna delle benemerenze si terrà venerdì 16 gennaio in sala consiliare. leccotoday.it
Regata Zonale classi ILCA 4 – 6 – 7 Valmadrera, 21 gennaio 2024 (2) - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.