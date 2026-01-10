Valmadrera premia Croce Rossa Centro Farmaceutico Missionario e Il tempo di dare

La Conferenza dei Capigruppo del Comune di Valmadrera ha deciso all’unanimità di assegnare le civiche benemerenze 2026 a tre realtà locali: Croce Rossa, Centro Farmaceutico Missionario e “Il tempo di dare”. Queste organizzazioni si sono distinte negli anni per il loro impegno e dedizione nel supporto alle persone più fragili, rappresentando un esempio di servizio e solidarietà sul territorio.

