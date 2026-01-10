Valle San Martino | attivate le ricerche per un 15enne scomparso

La Prefettura di Lecco ha avviato le ricerche per un ragazzo di 15 anni scomparso nella mattinata di venerdì 9 gennaio a Calolziocorte, Valle San Martino. Le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca nel tentativo di rintracciare il giovane, la cui scomparsa ha generato preoccupazione tra la comunità locale.

Nella tarda serata di venerdì 9 gennaio la prefettura di Lecco ha diffuso una nota per la ricerca di un ragazzino scomparso in mattinata da Calolziocorte. Si tratta del 15enne italoegiziano Momtaz Tawfek Abouel Mahasen Mohamed: accompagnato a scuola da un educatore della comunità che lo ospita. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Aosta, scomparso un ragazzo di 15 anni: attivate le ricerche Leggi anche: Scomparsa a Ostia: la 15enne Melissa non rientra a casa, attivate le ricerche Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Valle San Martino: attivate le ricerche per un 15enne scomparso; Befana, il volo su tutto il Padovano tra show, trampolieri, musica e magie. Il programma. Valle San Martino: attivate le ricerche per un 15enne scomparso - Nella tarda serata di venerdì 9 gennaio la prefettura di Lecco ha diffuso una nota per la ricerca di un ragazzino scomparso in mattinata da Calolziocorte. leccotoday.it

“Grande gioia e gratitudine per la comunità“. Così il parroco di Valle Pretara, don Martino, commenta lo sblocco dell’iter per la ricostruzione della chiesa di Santa Maria Mediatrice, ferma dal sisma del 2009 e attesa da quasi diciassette anni dalla comunità parr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.