Valditara boccia lo schwa | La sintassi non è un optional la scuola educhi alla responsabilità non agli slogan E poi | Impariamo a collocare un fiume o una montagna sulla carta geografica

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha recentemente illustrato il volume

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato il 10 gennaio a Varese il volume "La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale", edito da Guerini e Associati. L'evento ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'europarlamentare Isabella Tovaglieri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Violenza contro le donne, il messaggio di Valditara: “La scuola può fare tanto: serve una rivoluzione culturale che educhi al rispetto e all’accettazione dei ‘no’”

Leggi anche: Valditara porta al G20 la voce degli studenti: “L’istruzione vera leva per lo sviluppo. La scuola del futuro si fonda su rispetto e responsabilità”. LETTERA

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ospiti Lucio Malan, Fratelli d’Italia e Francesco Boccia, Partito Democratico, questa sera #9gennaio a #CinqueMinuti - facebook.com facebook