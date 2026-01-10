Valditara boccia lo schwa | La sintassi non è un optional la scuola educhi alla responsabilità non agli slogan E poi | Impariamo a collocare un fiume o una montagna sulla carta geografica
Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha recentemente illustrato il volume
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato il 10 gennaio a Varese il volume "La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale", edito da Guerini e Associati. L'evento ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'europarlamentare Isabella Tovaglieri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
