Valanga si stacca in Valle d'Aosta un persona coinvolta | ricerche in corso a Pointe de la Pierre
Una valanga si è staccata a Pointe de la Pierre, nel territorio di Gressan, in Valle d'Aosta. Una persona è rimasta coinvolta nell'evento, e al momento sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. La zona è sotto monitoraggio, mentre le autorità valutano la situazione e le eventuali misure di sicurezza.
Una persona è rimasta coinvolta dal distacco di una valanga a Pointe de la Pierre (Pila, Gressan), in Valle d'Aosta. In corso le ricerche del Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
