Valanga si stacca in Valle d'Aosta un persona coinvolta | ricerche in corso a Pointe de la Pierre

Una valanga si è staccata a Pointe de la Pierre, nel territorio di Gressan, in Valle d'Aosta. Una persona è rimasta coinvolta nell'evento, e al momento sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. La zona è sotto monitoraggio, mentre le autorità valutano la situazione e le eventuali misure di sicurezza.

