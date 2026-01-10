Una valanga improvvisa in Valle d’Aosta ha causato la morte di uno scialpinista, segnando una tragedia in regione. L’incidente ha interrotto un’attività di sport invernale, sottolineando i rischi legati alle condizioni del territorio montano. Le autorità sono al lavoro per ricostruire gli eventi e garantire la sicurezza nelle zone interessate.

Il silenzio ovattato della montagna è stato spezzato improvvisamente da un sordo boato che ha trasformato un momento di pura passione sportiva in una lotta disperata contro la forza della natura. Un uomo stava risalendo il pendio innevato con i suoi sci, immerso in quell’atmosfera rarefatta che solo le alte quote sanno regalare, quando il manto bianco sotto i suoi piedi ha ceduto senza preavviso. In pochi istanti una massa enorme di neve e detriti ha preso velocità travolgendo ogni cosa lungo il suo percorso e trascinando con sé lo sciatore che non ha avuto il tempo di cercare una via di fuga. La quiete che è seguita al passaggio della valanga nascondeva ormai il tragico destino di chi era rimasto intrappolato sotto metri di accumulo gelido. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Valanga improvvisa in Valle d'Aosta, morto scialpinista: tragedia in Italia

