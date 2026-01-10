Vaccini gli amulatori dell' Asp di Catania aperti anche il sabato e il pomeriggio

Gli ambulatori dell'Asp di Catania sono aperti anche il sabato e nel pomeriggio, per offrire un accesso più flessibile ai servizi di vaccinazione. Questa iniziativa mira a facilitare le prenotazioni e a sostenere le attività di prevenzione sul territorio, garantendo un servizio più comodo per i cittadini e contribuendo alla tutela della salute pubblica.

Vaccinazioni anche nel pomeriggio e il sabato per agevolare l’accesso ai servizi e rafforzare le attività di prevenzione sul territorio. L’Asp di Catania amplia gli orari di apertura di nove ambulatori della provincia, introducendo nuove fasce orarie il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17.30 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Continuano gli screening oncologici, arrivano anche le vaccinazioni sul Camper dell’Asp di Catania Leggi anche: “La Salute come bene comune”, al via il corso dell’Asp di Catania Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Asp Catania, si rafforza l'offerta vaccinale in tutta la provincia. Vaccini, gli amulatori dell'Asp di Catania aperti anche il sabato e il pomeriggio - Vaccinazioni anche nel pomeriggio e il sabato per agevolare l’accesso ai servizi e rafforzare le attività di prevenzione sul territorio. cataniatoday.it

Asp Catania amplia gli orari per le vaccinazioni ambulatoriali - L'Asp di Catania amplia gli orari degli ambulatori per le vaccinazioni con nuove fasce di apertura il lunedì e il mercoledì dalle 15. ansa.it

Vaccinazioni. Asp di Catania, al via il programma delle aperture straordinarie degli ambulatori - In ogni Distretto sanitario è stato individuato un ambulatorio di vaccinazione che effettuerà, da oggi, delle aperture straordinarie pomeridiane due volte a settimana e un’apertura antimeridiana nel ... quotidianosanita.it

