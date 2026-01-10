Vaccini gli amulatori dell' Asp di Catania aperti anche il sabato e il pomeriggio
Gli ambulatori dell'Asp di Catania sono aperti anche il sabato e nel pomeriggio, per offrire un accesso più flessibile ai servizi di vaccinazione. Questa iniziativa mira a facilitare le prenotazioni e a sostenere le attività di prevenzione sul territorio, garantendo un servizio più comodo per i cittadini e contribuendo alla tutela della salute pubblica.
Vaccinazioni anche nel pomeriggio e il sabato per agevolare l’accesso ai servizi e rafforzare le attività di prevenzione sul territorio. L’Asp di Catania amplia gli orari di apertura di nove ambulatori della provincia, introducendo nuove fasce orarie il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17.30 e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Asp Catania, si rafforza l'offerta vaccinale in tutta la provincia.
