Vacanza shock | Caterina Balivo sviene e finisce in ospedale!

Caterina Balivo ha vissuto un episodio preoccupante durante una vacanza in Argentina, dove ha avuto un improvviso svenimento in aeroporto. La conduttrice italiana ha mostrato segnali di febbre alta prima di essere soccorsa e trasportata in ospedale. Questo episodio ha suscitato grande attenzione tra i suoi follower e sui media, evidenziando l’importanza di monitorare la salute anche durante i viaggi.

Caterina Balivo vive un momento di panico in Argentina: febbre altissima, svenimento in aeroporto e corsa in ospedale. La conduttrice e influencer italiana Caterina Balivo ha vissuto un momento di grande spavento durante le sue vacanze di Capodanno in Argentina: mentre era in aeroporto, ha improvvisamente perso i sensi e si è accasciata a terra, costringendo l'arrivo dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il malore non è stato causato da un incidente o da un problema grave, ma da una forte influenza con febbre intensa che l'ha debilitata all'improvviso. Balivo, da sempre molto attiva sui social, ha anche condiviso con i suoi follower momenti della disavventura, mostrando la realtà delle cure ricevute dopo lo svenimento.

Caterina Balivo, malore in aeroporto. Parla il marito Guido Maria Brera - L'imprenditore su Instagram: "Elogio la sanità argentina, sono stati rapidissimi" ... today.it

Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Guido Maria Brera: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza» - La conduttrice de La volta buona, in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera, è stata colpita da un malore ... msn.com

