Usa sequestrano un’altra petroliera russa

Recenti sviluppi nel contesto internazionale vedono il sequestro di un’altra petroliera russa, mentre a Caracas vengono scarcerati due italiani. La premier Giorgia Meloni ha commentato positivamente l’accaduto, auspicando che tale gesto possa favorire la liberazione di altri cittadini, tra cui Alberto Trentini. Questi eventi evidenziano le tensioni geopolitiche in corso e le implicazioni per le persone coinvolte, sottolineando l’importanza di una risoluzione diplomatica.

Caracas scarcera due italiani. Giorgia Meloni: «Buon segnale, speriamo si estenda ad Alberto Trentini ». Gli Stati Uniti inviano una delegazione diplomatica in Venezuela e intanto la Guardia costiera blocca una quinta nave, la Olina, battente bandiera del Timor Est. La pressione statunitense sul Venezuela e sui suoi partner entra in una fase sempre più esplicita e muscolare. Nelle prime ore di venerdì la Guardia costiera degli Stati Uniti è salita a bordo di una quinta petroliera sospettata di violare il blocco imposto sulle navi coinvolte nel trasporto di greggio sanzionato da e verso Caracas. 🔗 Leggi su Laverita.info

