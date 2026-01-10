Uomo muore in cantiere Milano-Cortina

Un uomo di 55 anni è deceduto durante un turno di vigilanza in un cantiere a Cortina d'Ampezzo, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, mentre l’uomo svolgeva il suo servizio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

14.42 Un uomo di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna presso un cantiere di Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. A seguito di una denuncia presentata dai familiari, l'Autorità giudiziaria ha disposto l'esecuzione dell'autopsia, per stabilire le cause del decesso. Secondo i familiari, l'uomo avrebbe più volte manifestato lamentele in merito alle condizioni di lavoro e ai turni notturni prolungati. Un'ipotesi: la morte per le rigide temperature.

Muore di notte nel cantiere delle Olimpiadi - E' stata aperta un’inchiesta giudiziaria in seguito alla morte di un uomo della vigilanza di 55 anni, avvenuta durante lo svolgimento di un turno notturno di sorveglianza a un cantiere per le Olimpiad ... polesine24.it

Cortina, muore durante il turno di vigilanza in un cantiere delle Olimpiadi invernali 2026 - Disposta l'autopsia dopo la denuncia dei familiari: l'uomo, 55 anni, era preoccupato per le condizioni di lavoro ... corrieredelveneto.corriere.it

