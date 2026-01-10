Università tempo libero L’idea di Eliana Monarca e trent’anni di cultura In partenza i nuovi corsi

L’Università del tempo libero Eliana Monarca, con trent’anni di attività, offre corsi dedicati alla cultura e alla formazione personale. Promuove l’apprendimento condiviso attraverso un’ampia gamma di discipline, coinvolgendo docenti e professionisti qualificati. Con l’inizio di un nuovo anno, si riprendono i programmi, offrendo opportunità di crescita e approfondimento per chi desidera dedicarsi al proprio tempo libero in modo costruttivo e stimolante.

Anno nuovo, tempo di tornare sui banchi dell'università. In questo caso, però, si tratta di un'università speciale: l'Università del tempo libero Eliana Monarca, che da trent'anni porta tra le persone cultura e occasioni di sapere condiviso, coinvolgendo docenti universitari ed esperti in varie discipline. Il leit motiv dell'anno accademico 2026 suona come una sfida, a maggior ragione in una realtà come Prato: sarà dedicato infatti a Orienti e Occidenti. Un ponte verso mondi distanti, con l'obiettivo – si legge nella presentazione – di "costruire una visione completa di questo continente così lontano da noi".

