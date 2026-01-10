Università britanniche al bando | così gli Emirati Arabi combattono il rischio di radicalizzazione

Gli Emirati Arabi Uniti stanno adottando misure per prevenire la radicalizzazione attraverso la regolamentazione delle università britanniche. Questa strategia mira a contrastare il rischio di estremismo, un tema che, in Europa e in Italia, spesso riceve attenzione solo in modo limitato. Analizzare queste iniziative può offrire spunti utili per comprendere meglio le sfide legate all'integrazione e alla sicurezza nel contesto internazionale.

L'Europa, e l'Italia di conseguenza, stanno sottovalutando il problema dell'islamizzazione e della radicalizzazione. Abbiamo visto scuole aprirsi all'islam, introdurre il Ramadan, portare i bambini nelle moschee. Assistiamo a una propaganda costante e continua sulla bellezza dell'Islam, spesso anche subdola e mascherata, anche da parte delle istituzioni europee, che genera assuefazione inconscia. Vengono tollerate le moschee abusive, coacervo per le radicalizzazioni, che vengono controllate con difficoltà dalle autorità proprio per la loro natura clandestina. E mentre in Occidente si assiste quasi a una resa, negli Emirati Arabi Uniti si combatte contro l'islam radicale, come dimostra la nuova stretta per impedire che i giovani possano avvicinarsi ai Fratelli Musulmani e alla loro propaganda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

