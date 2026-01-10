United Cup 2026 la Svizzera è la prima finalista | Belgio superato al doppio misto decisivo

La Svizzera si è qualificata come prima finalista alla United Cup 2026, sconfiggendo il Belgio al match decisivo di doppio misto alla Ken Rosewall Arena di Sydney. Con una vittoria per 2-1, gli elvetici sono stati guidati da Belinda Bencic, imbattuta in singolare e doppio. La squadra si prepara ora alla finale del torneo, consolidando il suo percorso di successo in questa edizione.

La prima finalista della United Cup 2026 di tennis è la Svizzera, che alla Ken Rosewall Arena di Sydney piega il Belgio, superato al match tiebreak del doppio misto decisivo per 2-1, con gli elvetici trascinati da Belinda Bencic, ancora imbattuta sia in singolare che in coppia con Jakub Paul, avendo vinto tutti gli otto match disputati nel corso della manifestazione. Nel singolare femminile Belinda Bencic piega Elise Mertens con lo score di 6-3 4-6 7-6 (0) dopo 2 ore e 37 minuti di battaglia e porta in vantaggio la Svizzera. Nel primo set l'elvetica dall'1-1 vola sul 5-1, accusa un piccolo passaggio a vuoto che consente alla belga di accorciare fino al 3-5, ma poi chiude sul 6-3.

