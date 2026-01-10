A Sansepolcro si celebra un’altra cittadina centenaria. Rosaria Maria Natoli, vedova Rossi, nata il 7 gennaio 1926, ha ricevuto un riconoscimento dal Comune in occasione del suo compleanno. La cerimonia rappresenta un momento di valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, sottolineando l’importanza delle persone che contribuiscono alla memoria e al tessuto sociale della comunità.

SANSEPOLCRO Il 2026 è iniziato a Sansepolcro con la celebrazione di un’altra centenaria: Rosaria Maria Natoli vedova Rossi, nata il 7 gennaio 1926. Il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Mario Menichella hanno portato il saluto e gli auguri dell’amministrazione comunale alla festeggiata, rimanendo favorevolmente colpiti dalla straordinaria lucidità che conserva. Rosaria Maria, che vive da tantissimi anni al Borgo pur non essendo originaria della città, è assistita dai due figli, Rita e Mario e da Innocenti e Menichella ha ricevuto la consegna di una pergamena a nome della comunità di Sansepolcro, con assieme gli auguri e le felicitazioni per l’importante traguardo anagrafico raggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’altra centenaria in città. Festa per Rosaria Maria Natoli. Riconoscimento dal Comune

