Un’alleanza che si sgretola | perché la crisi artica smaschera le divisioni europee

La crisi artica ha evidenziato le divisioni all’interno dell’Europa, in particolare sulla gestione delle risorse e delle strategie di difesa. La disputa sulla Groenlandia sottolinea l’importanza di un’azione coordinata per affrontare le sfide globali, poiché l’assenza di un fronte unito può compromettere la posizione dell’Unione a livello internazionale. Un’alleanza solida e condivisa è fondamentale per preservare gli interessi europei nel contesto geopolitico attuale.

La contesa sulla Groenlandia ha riportato sotto i riflettori un vecchio problema europeo: senza un'unica voce, l'Unione rischia di essere irrilevante nelle grandi sfide globali. Donald?Trump ha rilanciato le sue mire sull'isola artica, spingendosi a minacciare l'uso della forza contro un alleato della NATO. La risposta di Nuuk, compatta e determinata, ha ribadito il principio di autodeterminazione di un territorio che vuole decidere da sé il proprio destino. Il nodo, tuttavia, non è la Groenlandia in sé, ma la tenuta del Patto Atlantico e, di riflesso, la capacità dell'Europa di difendere i propri interessi.

