Una trasferta maremmana. Cgc ospite del Cp Grosseto.

Stasera il Cgc affronta un impegno importante a Grosseto, ospite del Cp locale alle ore 20:45. La partita si svolge nella città di Grosseto, nel campo di Massimo Mariotti, storico dirigente che guidò il Cgc Viareggio verso lo scudetto. Un’occasione per seguire una sfida tra realtà consolidate del movimento, in un contesto di confronto e sportività.

Il Cgc è di scena stasera (20,45) a Grosseto nella tana di quel Massimo Mariotti, che seppe portare il Cgc Viareggio allo scudetto. Partita complicata sotto molti aspetti, nella quale i ragazzi di Mirco De Gerone dovranno essere bravi in pista e mentalmente, senza pensare già al big match di mercoledì 14 a Bassano. "Non ci aspetta una partita semplice – premette De Gerone – perché il Grosseto è una squadra di Massimo Mariotti, quindi attenta ai particolari, pratica e scorbutica. Inoltre gioca anche su una pista stretta nella quale potremmo anche andare in difficoltà. Quindi ci vorrà la massima attenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

