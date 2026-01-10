Una maratona di due giorni con le sonate di Beethoven

Una maratona di due giorni dedicata alle sonate di Beethoven offre un'occasione unica per immergersi nel suo universo musicale. L’evento invita appassionati e curiosi ad ascoltare con attenzione le opere del compositore, valorizzando la ricchezza e la profondità della sua musica. Un’occasione per apprezzare la figura di Beethoven in un contesto dedicato, senza fronzoli o sensazionalismi.

Le maratone musicali suscitano sempre un particolare interesse fra il pubblico, creando quel senso di evento da non perdersi. Dopo aver organizzato lo scorso anno l'esecuzione integrale delle sonate per pianoforte di Mozart, l'associazione Arsarmonica presieduta da Fabiana Ciampi ripete quest'anno l'esperienza con Beethoven, in un progetto ambizioso che vede il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Fra oggi e domani, al Museo della Musica (Strada Maggiore 34), il pubblico potrà dunque sperimentare una full immersion nelle sonate pianistiche beethoveniane, proposte in ordine tendenzialmente cronologico.

