Una leader e una coalizione contro un’assemblea scolastica. E gli scappati di casa M5S ci insultano.

In un contesto politico complesso, la leader e la coalizione si confrontano con l'assemblea scolastica, mentre alcune figure del M5S si scagliano criticamente. Giorgia Meloni ha confermato la sua immagine di riferimento affidabile, rafforzando la posizione del governo. Questa dinamica evidenzia le tensioni e le diverse sensibilità all’interno del panorama politico italiano, tra leadership consolidata e spaccature interne.

Ma dove vogliono andare quelli della sinistra? Ieri Giorgia Meloni ha confermato l'immagine che gli italiani hanno di lei: una leader affidabile, «un paio di mani sicure» come dicono i britannici. Con due note particolari di merito. La prima: davanti a insinuazioni maliziose su Matteo Salvini, lei le ha seccamente respinte, confermando di tenere al valore della coalizione. La seconda: sulla sicurezza ha annunciato un cambio di passo. Segno di quanto lei stessa sia consapevole – vale lo stesso per le tasse – della necessità di accelerare. Faster, please: più veloce, per favore. Come faccia a competere una sinistra in versione assemblea scolastica permanente, che pure oggi farà le sue strillate in piazza, rimane un mistero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

