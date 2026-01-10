Una Hotels-Banco di Sardegna 90-68 | vittoria facile ma convincente per Reggio

Reggio Emilia conquista una vittoria convincente contro una Hotels-Banco di Sardegna disattenta, con il punteggio di 90-68. La partita si è sviluppata senza particolari difficoltà per la squadra di casa, che ha gestito il vantaggio fin dall’inizio. Un risultato importante per Reggio Emilia in chiave salvezza, approfittando di un avversario meno concentrato e determinato.

Reggio Emilia, 10 gennaio 2026 – Ogni tanto fa bene anche vincere facile, specialmente se si ha un disperato bisogno di punti salvezza e a maggior ragione se l’avversaria di turno sale in via Guasco sostanzialmente in gita, svagata e poco aggressiva. Basta allora mordere nei primi due quarti all’ Una Hotels per far capire alla Dinamo Sassari che, nell’occasione, la truppa di Priftis non è disposta a fare sconti o a giocare molle, e metterla alle corde. Con relativa facilità tecnica ma ottimo atteggiamento mentale capitan Vitali e compagni schiantano il Banco di Sardegna, conquistando due punti fondamentali in ottica salvezza grazie a buoni mattoni messi da tutto il collettivo con il neoacquisto Brown più efficace e costante e il sempre volitivo Williams sugli scudi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

