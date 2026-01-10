Una giornata per Chiara Costanzo palloncini bianchi in volo | L’aula magna della scuola presto avrà il suo nome

Il cielo grigio di Milano si colora di palloncini bianchi, simbolo di un nuovo inizio. Chiara Costanzo dedica una giornata alla sua scuola, annunciando l’intitolazione dell’aula magna. Un gesto semplice ma significativo, che segna un momento di riconoscimento e speranza per la comunità scolastica. La giornata si svolge tra emozioni e riflessioni, in un contesto di sobrietà e rispetto.

Milano, 10 gennaio 2026 – Palloncini bianchi contro il cielo grigio. Il candore allontana per un attimo la tristezza che da Capodanno non allenta la morsa. Mentre volano verso l'alto sembrano semi che viaggiano al contrario, per far fiorire la speranza di chi resta portando pensieri e messaggi preziosi a chi non c'è più. Il banco vuoto. Centinaia di studenti li hanno lasciati andare, con la fatica di chi è costretto a rinunciare a qualcosa di bello, ieri mattina, in silenzio. Il rito collettivo nel cortile dell'Istituto Moreschi ha chiuso la mattinata dedicata a Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana.

