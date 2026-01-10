Una fame smisurata di esistenza.

Il 16 e 17 gennaio, al teatro Era di Pontedera, la sala Cieslak ospita lo spettacolo

PONTEDERA Il 16 e 17 gennaio, alle 21, al teatro Era, nella sala Cieslak, il regista e drammaturgo Armando Punzo porta in scena "Fame", ispirato all’omonimo romanzo di Knut Hamsun. Un viaggio teatrale che attraversa il desiderio più profondo dell’essere umano: affermare il proprio principio vitale, resistere al richiamo della rinuncia, superare il principio di morte e la paura che paralizza. È la storia di una fame smisurata, assoluta: fame di vita, di senso, di esistenza. Un’esplorazione intima e radicale. Il protagonista, un giovane scrittore, incarna una figura d’artista che rifiuta i compromessi della vita, scegliendo un percorso di disperata autoesclusione consapevole dai dettami del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

