Una comunità mobilitata per ritrovare la barboncina scomparsa | Giuggiola è finalmente tornata a casa

Dopo settimane di attesa e speranza, Giuggiola, la piccola barboncina scomparsa sulla montagna pistoiese, è tornata a casa. La comunità ha collaborato con impegno per ritrovarla, dimostrando solidarietà e determinazione. La sua storia rappresenta un esempio di vicinanza e attenzione, confermando l'importanza di unire le forze in situazioni di bisogno. Ora, Giuggiola è al sicuro, pronta a riprendere la vita di sempre.

Pistoia, 10 gennaio 2026 – Giuggiola: il suo nome echeggia sulla montagna pistoiese dal 28 dicembre scorso. Undici giorni che quel suo muso dolcissimo è diventato di famiglia ovunque quassù, con quell’operazione di volantinaggio a tappeto che è arrivata davvero agli occhi e all’attenzione di tutti. C’è più di un buon motivo per raccontare il lieto fine della storia di questa barboncina che è finalmente tornata a casa sua: perché è il risultato di un lavoro di comunità che questi appelli non li ha ignorati, dell’incrollabile fiducia e ostinazione di una donna, Katia Chirullo, che di salvataggio animali ne sa ben più di qualcosa e dell’amore incondizionato di una padrona, Dania Casadei Della Chiesa, quello che non ti fa dormire la notte per l’apprensione e che fa prendere e partire, smuovere mari e monti per arrivare alla meta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

