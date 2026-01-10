Un breve video recentemente diffuso online mostra ARC Raiders, l'extraction shooter di Embark Studios, giocato in prima persona. Il filmato ha suscitato interesse tra gli appassionati, offrendo una panoramica diretta sull'esperienza di gioco. La clip fornisce un'anteprima concreta delle dinamiche e delle ambientazioni di ARC Raiders, contribuendo a stimolare l'interesse e le discussioni sulla futura uscita del titolo.

Un breve video apparso in rete ha acceso la discussione attorno ad ARC Raiders, mostrando l’ extraction shooter di Embark Studios giocato interamente in prima persona. Si tratta di una visuale non prevista ufficialmente dal gioco, ma ottenuta tramite un intervento tecnico, con l’esperimento che ha subito attirato l’attenzione della community, riaprendo il dibattito su come la prospettiva influisca sul gameplay e sul bilanciamento dell’esperienza. Nel dettaglio, un utente è riuscito ad accedere alla console dei comandi da PC, uno strumento pensato per lo sviluppo che consentiva di modificare diversi parametri del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un video mostra ARC Raiders in prima persona

